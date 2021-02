Meteo: la sabbia del Sahara fa impennare i valori di PM10 in Alto Adige

Con le temperature miti in Alto Adige è arrivata anche la sabbia del Sahara, che però ha fatto innalzare i valori di PM10, soprattutto a valle: lo ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Il livello di attenzione di 50 microgrammi per metro cubo è stato superato a Laces in val Venosta (84), a Merano (79), in Bassa Atesina (53) e a Bolzano (56).

La sabbia del Sahara è anche responsabile della foschia che in questi giorni limita la visibilità in montagna.

