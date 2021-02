Giornata con vento freddo e a tratti nuvolosa oggi a Reggio Calabria: in città oggi è stata registrata una temperatura minima di +6°C ed al momento si sfiorano i +7°C.

Temperature sotto zero invece in montagna: a corredo dell’articolo le immagini da Gambarie d’Aspromonte, località imbiancata dalla neve, dove al momento si registrano -3°C.

