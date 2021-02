Meteo, temperature gelide in Veneto: -24,8°C a Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago

Nonostante l’ondata di maltempo dei giorni scorsi sia ormai alle spalle, in Veneto, così come numerose altre regioni, oggi splende il sole, ma rimane nella morsa del freddo: secondo i rilievi effettuati da Arpav, nella notte è stata registrata una temperatura minima di -24,8°C a Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). Freddo glaciale anche in città con i -7°C registrati nella notte a Rovigo, -5,9°C nel Veronese, -6°C a Padova e a Vicenza.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: