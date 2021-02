Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +22°C nel Palermitano e nel Messinese, +16°C a Roma

Un vasto promontorio con asse esteso dalla Libia fino all’Europa centrale abbraccia il Mediterraneo centrale ed orientale.

Per la giornata di oggi in Italia è previsto maltempo al Centro/Nord in estensione nel pomeriggio-sera anche al

Sud, in particolare sul settore tirrenico, con fenomeni anche intensi su Piemonte, Liguria, Emilia, Trentino-Alto Adige e parte di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia in rapida estensione a Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio e, dal pomeriggio-sera, anche ad Abruzzo, Campania, Basilicata e Sicilia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 7 Febbraio 2021, in alcune località italiane: