Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +8°C a Milano, Trieste, Venezia, Napoli e Cagliari

Le temperature sono in aumento: gli ultimi aggiornamenti per i prossimi giorni confermano l’arrivo di un Anticiclone che le farà impennare di gran lunga al di sopra rispetto alle medie del periodo in tutt’Europa per almeno una decina di giorni, e cioè fino alla fine del mese di Febbraio.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 19 Febbraio 2021, in alcune località italiane: