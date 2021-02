Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: 0°C a Roma e Genova, -5°C a Siena e -4°C a Reggio Emilia

Come da previsioni, oggi Domenica 14 Febbraio, l’aria fredda irromperà sull’Italia: mentre ieri il maltempo è stato il principale protagonista, il vero e proprio calo delle temperature è atteso dalla giornata di oggi, almeno in tutto il Centro/Sud.

Il “clou” sarà domani: in Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia sarà il giorno più freddo, dopo che il nucleo d’aria gelida irromperà soltanto dal pomeriggio di oggi.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 14 Febbraio 2021, in alcune località italiane: