Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +6°C a Roma, +7°C a Milano e +8° a Firenze

L’ alta pressione, che già sta prendendo piede in questi giorni, andrà progressivamente rinforzandosi verso il fine settimana. Insieme all’onda stabilizzante proveniente dal Mediterraneo sudoccidentale e dal Nord Africa, inizierà ad arrivare anche una massa d’aria via via più tiepida con temperatura in apprezzabile aumento al Centro/Sud.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 18 Febbraio 2021, in alcune località italiane: