Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +9°C a Roma, Milano e Venezia, +11°C a Reggio Calabria e Messina

Con il cambio delle correnti e l’arrivo di venti più freddi da Nord, gli effetti dell’anticiclone che sta mitigando le temperature da giorni su tutta l’Italia si affievolisce e vediamo temperature in calo quasi ovunque lungo la Penisola, nonostante il cielo per lo più sereno. Al crollo termico, dunque, non corrisponderà maltempo, nonostante qualche nube in più a carattere locale.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 18 Febbraio 2021, in alcune località italiane: