Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +9°C a Roma, +16°C a Palermo e Catania

Lo scenario europeo è caratterizzato da una vasta area depressionaria su gran parte del settore orientale mentre un robusto promontorio interessa l’Europa centrale e tutto il bacino del Mediterraneo.

In Italia, l’alta pressione – in piena attività con tempo stabile, ampio soleggiamento al Centro/Sud e temperature primaverili – andrà via via perdendo consistenza nel corso del fine settimana.

Oggi è previsto cielo molto nuvoloso al Nord con nebbie sulla pianura padano-veneta, poco nuvoloso al Centro/Sud con nubi in aumento serale da ovest.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 6 Febbraio 2021, in alcune località italiane: