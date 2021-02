Meteo, temperature siberiane in Alto Adige: ondata di freddo polare record, -28°C in Val di Vizze

L’Alto Adige sta registrando un’ondata di freddo polare record: nel giorno di San Valentino, a San Giacomo in Val di Vizze la temperatura minima questa mattina è stata -28,3°C , il valore più basso all’inizio delle rilevazioni in valle nel 2010.

Primato di freddo con -26,3°C anche nel paesino di Predoi in Alta Valle Aurina per il valore più basso dal 1979.

Il vento gelido ha fatto precipitare le temperature anche nei centri abitati più grandi come Dobbiaco con -23°C e Vipiteno con -20°C. Sui rilievi la temperatura più bassa è di -27°C e si registra ai 3.035 metri del Teufelsegg in Val Senales.

In Trentino la temperatura più bassa è -16,6°C, ai 2.145 del Ciampac sopra Canazei.

Anche in Austria freddo record con -29,4°C sul monte Dachstein in Stiria.

