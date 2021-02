Con la grande ondata di freddo e neve in atto sull’Europa, i lavoratori presso la Torre Eiffel a Parigi hanno fatto ricorso ad un metodo unico per scongelare l’iconico simbolo della città: i lanciafiamme. L’account Twitter ufficiale della Torre Eiffel ha condiviso un video che mostra il personale addetto alla manutenzione che utilizza lanciafiamme per sciogliere la neve e il ghiaccio che si sono formati sulla scia della tempesta Darcy, che ha colpito l’Europa nel corso del weekend (le immagini nel video seguente).

Quando la tempesta ha colpito la Francia lo scorso martedì 9 febbraio, il freddo era sufficiente per far sì che le precipitazioni fossero nevose e lasciassero Parigi imbiancata. La capitale francese ha ricevuto circa 3cm di neve quella notte e le temperature sono scese fino a -6°C (la temperatura normale per questo periodo dell’anno è di +1°C).

La rimozione di neve e ghiaccio è diventata un tema in Europa in questa settimana. Il metodo dei lanciafiamme è stato impiegato sulla Torre Eiffel, secondo il post su Twitter, perché il sale utilizzato per sciogliere il ghiaccio “è troppo corrosivo per il metallo”.

Dallo scorso weekend, la tempesta Darcy si è spostata sul continente e ha prodotto neve dal Regno Unito alla Bielorussia e all’Ucraina. I rovesci nevosi sono continuati poi anche a metà della settimana nel Regno Unito sulla scia della tempesta Darcy.

Darcy ha portato la prima vera tempesta di neve nei Paesi Bassi in oltre 10 anni, con venti di 60-75km/h, tanto che le autorità hanno emesso una rara allerta rossa per tutto il Paese. In Germania, il maltempo ha provocato importanti alterazioni del traffico e la neve ha causato numerosi incidenti stradali e interrotto i servizi ferroviari. Accumuli di 8-15cm sono stati comuni in parti della Germania, anche nella capitale Berlino. La città tedesca di Braunlage ha registrato i più alti accumuli di neve a causa di Darcy con un totale di 50cm.

Ma l’inverno non ha ancora finito con l’Europa: una nuova ondata di gelo porterà un clamoroso calo delle temperature e tanta neve tra Italia e Balcani nel weekend.