Meteo, tempesta di neve su New York: caduti già 10-15cm e continuerà a nevicare [FOTO e VIDEO]

Per la seconda volta in tre settimane, un’ondata di freddo e neve si e’ abbattuta su New York. Una fitta nevicata ha ricoperto in poco tempo la citta’, dopo quella di inizio febbraio: caduti circa 15cm fuori New York e circa 10cm in alcune zone di Manhattan e Brooklyn. Da Times Square all’area attorno all’Empire, da Central Park a World Trade, strade e marciapiedi sono coperti di neve. Dal mattino sono in azione le macchine spalaneve.

I disagi maggiori si registrano a Staten Island e nel vicino New Jersey. Il sindaco, Bill de Blasio, ha invitato a restare a casa. Problemi al traffico sono previsti in serata, quando le temperatura si abbasseranno di nuovo, fino a -6°C, rendendo ghiacciate le strade. Secondo le previsioni meteo, sono attesi 25cm di neve tra oggi e domani.

In questo mese di febbraio, si susseguono le ondate di gelo e neve sugli Stati Uniti. Oltre un milione di persone è senza energia elettrica per le condizioni proibitive che stanno colpendo il Paese e nell’ultima settimana si sono registrate almeno 30 vittime.