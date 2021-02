Meteo USA: torna la neve a New York, paesaggi mozzafiato a Manhattan [FOTO]

A meno di una settimana da un’ondata di maltempo di stampo invernale che aveva fatto cadere oltre 60 cm di neve a New York e negli Stati vicini, il nordest degli USA è stato colpito nelle scorse ore da una seconda tempesta di neve.

Secondo il National Weather Service si registreranno consistenti precipitazioni a New York, Washington, Baltimora e Philadelphia, dove soffiano venti gelidi che hanno fatto scendere le temperature sotto lo zero.

Il sindaco di New York Bill De Blasio ha deciso di proseguire per il momento le operazioni per le vaccinazioni contro il Coronavirus, che erano state sospese il primo febbraio scorso, a causa del maltempo.