Milan-Inter, migliaia di tifosi fuori da San Siro: assembramenti e tensioni, “se stadio aperto sarebbe stato meglio” – FOTO

Migliaia di tifosi di Milan e Inter si sono ritrovati prima dell’inizio del derby (ore 15:00) fuori dallo stadio San Siro per attendere l’arrivo dei bus con le squadre e sostenerle in vista dello scontro diretto che può valere lo scudetto, e di certo il primato in classifica attuale. Secondo la Questura di Milano, fuori dallo stadio c’erano circa 4.000 tifosi, equamente divisi tra le due tifoserie. Intorno alle 13.30 c’è stato un momento di nervosismo quando le due fazioni sono arrivate a una distanza di 50 metri. I tifosi non sono mai entrati in contatto e poco dopo l’ingresso del pullman dell’Inter nel parcheggio, i gruppi si sono allontanati fino a disperdersi. In previsione di un eventuale rischio, nonostante si tratti di una partita a porte chiuse, è stata disposta la presenza di un centinaio di agenti.

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nei giorni scorsi aveva vietato ai tifosi interisti, che lo avevano chiesto, di riunirsi davanti al Castello Sforzesco, non solo per questioni di ordine pubblico, ma anche in ottemperanza alle norme sanitarie anti-Covid; era stato inoltre predisposto il divieto di corteo, quindi le due tifoserie si sono trovate sul posto, sebbene su due posizioni separate e controllate. Inoltre negli scorsi giorni in città erano comparsi diversi manifesti con scritto “Milano Nerazzurra”, che invitavano i supporter della squadra ad esporre i colori della bandiera anche dai balconi.

Oggi, alcuni testimoni sul posto, hanno riferito che “se lo stadio fosse stato aperto ai tifosi, in modo ordinato e regolamentato, sarebbe stato molto meglio senza tutte queste folle in un momento delicato della pandemia“. Le tifoserie hanno intonato cori, sventolato bandiere, suonato tamburi, acceso fumogeni, ed esposto enormi striscioni per un momento sentitissimo per il calcio milanese, tornato a giocarsi un titolo italiano dopo molti anni di sofferenze.