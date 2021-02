Milano: aggredisce la madre e poi i carabinieri, arrestato 32enne di Cerro

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Arrestato ieri sera, a Cerro Maggiore (Milano), un giovane di 32 anni nullafacente, pregiudicato, tossicodipendente, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della madre, 58 anni, aggredita dall’uomo con uno schiaffo, al termine dell’ennesima lite per il suo stato di ubriachezza molesta.

La donna, all’arrivo dei militari, scende in strada per paura di altre botte, mentre il figlio rimane in casa, fingendo di essersi addormentato. Davanti ai carabinieri, però, torna aggressivo e una volta fuori assale di nuovo la madre. I carabinieri, che provano a fermarlo, sono colpiti con violenti spintoni. Alla fine della colluttazione, riescono a bloccare il ragazzo e portarlo in caserma.