Milano: donna accoltellata per strada, muore in ospedale (2)

(Adnkronos) – Sul caso stanno indagando i carabinieri, contattati da alcuni passanti che nel primo pomeriggio avevano visto l’aggressione per strada e avevano chiamato il 118.

L’uomo, descritto solo come vestito in abito scuro, l’ha accoltellata con cinque colpi, tre alla gamba e due alla schiena.

La donna, di origine albanese, era regolare in Italia e aveva precedenti di polizia.