Milano: Sala, ‘convinto che città tornerà laboratorio politico’

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – “Siamo convinti che le prossime elezioni permetteranno alla nostra città di tornare a essere un importante e strategico laboratorio politico, capace di unire sensibilità e anime differenti per affrontare con concretezza e pragmatismo i problemi reali dei cittadini di Milano”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook, parlando del progetto Milano Unita.

“Equità sociale e sostenibilità ambientale sono gli obiettivi prioritari che Milano deve perseguire in ogni progetto, anche nei prossimi anni. Milano Unita condivide con noi questo impegno, come ho avuto modo di comprendere durante il proficuo incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi”, sottolinea. Il sindaco la ritiene “una forza fondamentale all’interno della nostra proposta politica. Insieme saremo in grado di tradurre le sfide di un panorama internazionale in profonda evoluzione in opportunità”.