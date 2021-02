Missione Mars 2020: stasera la NASA svelerà il video di Perseverance mentre atterra su Marte

Il primo video in assoluto dell’atterraggio di un rover su Marte sta per arrivare sulla Terra: verrà svelato oggi dalla NASA.

Alle 20 ora italiana, l’Agenzia mostrerà il video di Perseverance, filmato mentre atterrava su Marte, dal punto di vista del rover stesso.

Perceverance è ammartata lo scorso 18 febbraio, dando inizio alla fase di ricerca di segni di vita passata su Marte, raccogliendo campioni e studiando il Pianeta Rosso come mai prima d’ora.

“Ora che Perseverance è atterrato, pubblicheremo il primo filmato in assoluto della discesa e dell’atterraggio del rover dopo l’ingresso nell’atmosfera di Marte“, ha spiegato la NASA in un aggiornamento su Twitter.

La sequenza video mostrerà il touchdown di Perseverance sul cratere Jezero. Gli scienziati della missione hanno condiviso un’anteprima del video venerdì scorso, quando hanno pubblicato una foto del rover che “penzola” su Marte, scattata durante i famosi “sette minuti di terrore”.

Oltre a inviare il video dell’atterraggio sulla Terra, Perseverance sta attualmente controllando i suoi principali sistemi prima di dare inizio all’esplorazione vera e propria del pianeta.