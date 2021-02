Montagna, dispersi sul Monte Velino: vento forte e nebbia complicano le ricerche, impegnate squadre di terra

Riprese stamattina le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino da domenica 24 gennaio.

Oggi nelle operazioni sono coinvolte le squadre di terra del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e dell’Esercito.

Gli elicotteri non sono riusciti a decollare dal campo sportivo di Massa d’Albe a causa delle forti raffiche di vento e della nebbia: “C’è molto vento, nebbia che si addensa a causa dell’umidità e fa molto freddo, quindi gli elicotteri non sono riusciti a decollare e i soccorritori sono dovuti salire con gli sci. La neve purtroppo non accenna a sciogliersi in quota, a Valle Majelama è un frigorifero e resta uno strato di ghiaccio importante, su cui stiamo concentrando le ricerche, anche grazie all’impiego di sonar e georadar. Mentre nella parte a sud della Valle stiamo bonificando, creando un percorso per salire agevolmente con le squadre di terra,” ha spiegato Fabio Manzocchi, capostazione del Soccorso Alpino di Avezzano.