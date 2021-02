Montagna: 6 escursionisti bloccati nel Parco nazionale del Pollino, salvati sulla cima di Serra del Prete

Sei escursionisti, 2 calabresi e 4 sudamericani, sono stati salvati nella notte sulla cima di Serra del Prete, nel Parco nazionale del Pollino: erano rimasti bloccati nella zona del versante lucano di Viggianello.

I tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata sono stati allertati dalla centrale operativa dei carabinieri: 2 squadre sono intervenute sul posto.

I sei escursionisti hanno raccontato di essere saliti in cima ieri mattina ma a causa delle temperature in calo e la formazione di ghiaccio non erano riusciti a scendere, ed hanno deciso di chiamare i soccorsi.

L’intervento si è concluso dopo la mezzanotte: tutti e 6 sono stati riportati alle proprie auto, infreddoliti e stanchi ma senza conseguenze.