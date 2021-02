Morte Maradona, l’ultimo video del Pibe: “sono ammaccato ma sto bene”

Negli ultimi giorni si parla tanto della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Dopo le clamorose intercettazioni del dottore dell’ex calciatore, oggi è stato pubblicato l’ultimo video in cui appare il Pibe de Oro: si tratta di un video girato con l’ex compagna, Veronica Ojeda, nel quale Maradona biascica parole mentre mangia la minestra. Un video rivolto al suo medico Luque, principale indagato per la scomparsa dell’ex stella argentina: “sono ammaccato ma sto bene. Lei sa che non mi piace mostrarmi nella vita intima, ma quando sto con persone buone esco dal guscio“, ha affermato Maradona prima di altre parole non comprensibili. Nel video, girato dopo l’operazione alla testa, appare nello sfondo anche la cuoca dell’ex calciatore.