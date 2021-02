Lutto nel mondo del cinema: morto a soli 44 anni l’attore Dustin Diamond

Lutto nel mondo del cinema: è morto oggi a soli 44 anni Dustin Diamond, attore co-star della serie tv anni ’90 “Bayside School”. Dustin Diamond era stato ricoverato solo 3 settimane fa per un tumore ai polmoni al quarto stadio. Dustin era diventato famoso per il suo ruolo in Bayside School: aveva interpretato Samuel Screech Powers, l’amico nerd del protagonista Zack Morris. L’attore era andato in ospedale a causa di un senso generale di malessere e dopo una serie di esami approfonditi ha scoperto di avere un tumore avanzato, e per lui non c’è stato nulla da fare. “Dustin non ha sofferto, per questo, siamo grati“, ha detto il manager dell’attore, Roger Paul, in una dichiarazione. L’ex co-star Mario Lopez ha twittato: “Dustin, ci mancherai, amico mio. La fragilità di questa vita è qualcosa da non dare mai per scontata”. Un’altro protagonista, Mark-Paul Gosselaar, ha definito Diamond “un vero genio comico. Mi mancheranno quelle scintille crude e brillanti che solo lui era in grado di produrre“.