Morto il fisico Fortunato Tito Arecchi, pioniere dell’ottica quantistica

Addio al fisico Fortunato Tito Arecchi, pioniere degli studi italiani sui laser e nel campo dell’ottica quantistica con cui ha conquistato fama internazionale: è morto ieri all’età di 87 anni, nella sua casa di Firenze, dopo una caduta accidentale avvenuta qualche giorno fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia (la moglie Iva, i figli Stefano, Annachiara e Simone).

I maggiori contributi scientifici di Arecchi riguardano la scoperta dei fenomeni di ordine e caos nei laser e la loro descrizione mediante la statistica dei fotoni, ha esplorato la complessità spazio-temporale dei sistemi ottici e il controllo e la sincronizzazione dei sistemi caotici. I suoi ambiti di ricerca sono stati gli effetti cooperativi in ottica quantistica, la statistica dei fotoni e le fluttuazioni laser, i fenomeni complessi e i processi cognitivi.

Arecchi era nato a Reggio Calabria l’11 dicembre 1933: dopo la laurea al Politecnico di Milano è entrato come ricercatore nel Cise dove è rimasto dal 1957 al 1970. E’ stato professore emerito di fisica all’Università di Firenze, dopo aver insegnato anche all’Università Statale di Milano e a Pavia. È stato visiting professor presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, ha insegnato a Stanford e ha collaborato con il Ibm Zurich Research Laboratory e con il laboratorio di ricerca Ibm di San José. Dal 1975 al 2000 Arecchi ha diretto l’Istituto nazionale di Ottica. Nel 2006 ha vinto il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica per aver fornito la prima dimostrazione sperimentale delle proprietà statistiche della radiazione coerente.