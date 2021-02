Mosca: Boeing-777 costretto a un atterraggio d’emergenza, problemi al motore

Un Boeing 777 ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo, in seguito a un problema al motore.

Il volo cargo Rossiya Air viaggiava sulla tratta Hong Kong-Madrid quando il comandante ha segnalato un guasto al motore sinistro e ha richiesto un atterraggio di emergenza allo scalo Sheremetyevo.

La Boeing è in questi giorni sotto i riflettori per i problemi ai motori dei suoi 777: ieri la La Federal Aviation Administration, l’agenzia federale che sovrintende all’aviazione civile USA, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza.