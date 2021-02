Motomondiale: Honda, il 22 febbraio la presentazione della nuova HRC

Roma, 4 feb. – (Adnkronos) – Il 22 febbraio la Honda presenterà la nuova HRC con la quale Marc Marquez e Pol Espargarò gareggeranno nel mondiale MotoGp 2021. A comunicarlo è stata la stessa casa giapponese. La presentazione avverrà online per la prima volta nella storia del team. Il mondiale prenderà il via il prossimo 28 marzo in Qatar.

C’è grande attesa per vedere con i nuovi colori Pol Espargarò, che dopo aver lasciato la Ktm, sarà per la prima volta in sella alla Honda. I fari però saranno puntati tutti sull’otto volte campione del mondo Marc Marquez, che dopo aver saltato completamente la scorsa stagione a causa dell’infortunio al braccio rimediato nella prima prova iridata, sta recuperando per tentare di tornare in pista.