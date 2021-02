Musica: cantante accusa, ‘Marilyn Manson aveva a casa sua una ‘stanza dello stupro’** (2)

(Adnkronos) – L’attrice Evan Rachel Wood e altre quattro donne avevano affermato lunedì che Manson le aveva abusate e manipolate. “Ha iniziato quando ero adolescente e mi ha abusato in modo orribile per anni”, ha scritto Wood su Instagram. “Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e chiamare a raccolta le molte industrie che gli hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte”.

Manson ha negato le accuse in una dichiarazione pubblicata su Instagram, scrivendo: “Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo. Indipendentemente da come e perché altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità”.