Myanmar: arrestato Win Htein, esponente Nld vicino ad Aung San Suu Kyi

Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) – E’ stato arrestato in Myanmar un esponente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito di Aung San Suu Kyi. ‘The Lady’ è agli arresti dal golpe. Win Htein, 79 anni, “è stato arrestato a casa della figlia”, ha scritto su Facebook Kyi Toe, portavoce della Lega nazionale per la democrazia. Secondo la Bbc, Win Htein è stato prelevato a Yangon con accuse di eversione, come ha denunciato lui stesso.

Alla Bbc ha detto di essere stato trasferito a Naypyidaw da esercito e polizia. “Le mie parole non gli piacciono – ha affermato, dopo le critiche rivolte nei giorni scorsi ai militari – Sono spaventati da quello che potrei dire”.