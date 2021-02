La NASA conferma: un’asteroide passerà vicino alla Terra mercoledì 17 febbraio

Secondo le stime l’asteroide BS3 del 2021 ha una dimensione di 110 metri, ovvero la stessa dimensione dell’iconico London Eye di Londra, leggermente più lungo di un campo di calcio. Secondo la NASA, l’asteroide sarà localizzato nel punto vicino alla Terra alle 13.58 GMT di mercoledì 17 febbraio. Ma, nonostante questo evento sia tecnicamente qualificato come “ravvicinato“, l’asteroide sarà a 0.04423 unità astronomiche (UA) dalla Terra. Ciò significa che la roccia spaziale sarà al 40% della distanza media tra il nostro pianeta e il Sole, ovvero circa 4.111.435 chilometri. Sebbene una tale distanza renda quell’asteroide tutt’altro che “vicino” alla Terra, il tutto diventa relativo rapportato ad una scala ‘cosmica’. Eppure, nonostante queste proporzioni maestose, non c’è nulla da temere, poiché i dati del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) dell’agenzia rivelano che ‘sfiorerà’ il nostro mondo senza intoppi.

Oltre alle dimensioni e alla distanza dell’asteroide, gli esperti della NASA sono anche in grado di fornire un’idea precisa della sua velocità. Utilizzando la sua tecnologia all’avanguardia, l’agenzia spaziale conferma che il corpo sta viaggiando a 10,37 km/h. In sostanza, questo asteroide è così veloce che attraversa lo spazio dieci volte più velocemente di un proiettile sparato da una pistola. Ma tali velocità sono in realtà la norma nell’ambiente estremo dello spazio. In questo caso, la mancanza di attrito, combinata con forze celesti apparentemente impossibili, può accelerare oggetti come gli asteroidi a velocità pazzesche.

L’imminente arrivo del 2021 BS3 nel ‘quartiere cosmico’ della Terra è coinciso con la pubblicazione di un’indagine che identifica l’asteroide che ha spazzato via i dinosauri. Gli esperti di asteroidi dell’Università di Harvard sono certi di aver compreso come un pezzo così grande di roccia spaziale extraterrestre, responsabile del cratere Chicxulub, abbia spazzato via i rettili giganti. Lo studente di Harvard Amir Siraj ha detto: “Il sistema solare si comporta come una specie di flipper. Giove, il pianeta più massiccio, spinge le comete di lungo periodo in orbite che le avvicinano al Sole”. Le comete di lungo periodo hanno origine in una regione del sistema solare chiamata nube di Oort. Siraj ha aggiunto: “In un evento di rottura del sole, la parte della cometa più vicina al sole sente una maggiore attrazione gravitazionale rispetto alla parte più lontana, risultando in una forza di marea attraverso l’oggetto. Può verificarsi quello che viene chiamato un evento di interruzione della marea, in cui una grande cometa si rompe in molti pezzi più piccoli. E fondamentalmente, durante il viaggio di ritorno alla nube di Oort, c’è una maggiore possibilità che uno di questi frammenti colpisca la Terra”.