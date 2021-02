La NASA pianifica il lancio di una sonda su una luna di Giove: Europa Clipper cercherà vita nel suo oceano sommerso

Europa è la luna di Giove che sotto i ghiacci nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata che potrebbe ospitare forme di vita, presente o passata. Sarà l’obiettivo di Europa Clipper, la missione che la NASA pianifica di lanciare ad ottobre 2024 per andare alla ricerca di vita. Il nome della missione si ispira alle veloci imbarcazioni a vela che solcavano gli oceani a fine Ottocento.

Lo rende noto la stessa NASA, che ha escluso al momento la possibilita’ di utilizzare il suo nuovo lanciatore, Space Launch System (Sls), progettato per il nuovo programma lunare americano, Artemis. A portare la sonda sulla luna di Giove potrebbe essere il lanciatore Falcon Heavy, della SpaceX di Elon Musk. Il viaggio dovrebbe durare circa cinque anni e mezzo, durante i quali la sonda farebbe un passaggio ravvicinato intorno a Marte e uno attorno alla Terra, per ricevere due spinte, come un effetto fionda, verso Giove. Europa Clipper dovrebbe compiere almeno 45 sorvoli sulla luna Europa, a una distanza ravvicinata di circa 25 chilometri, durante i quali fotografera’ la superficie ghiacciata della luna di Giove ad alta risoluzione, e analizzera’ la composizione e la struttura del guscio ghiacciato che nasconde l’oceano sommerso.