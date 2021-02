L’affascinante spettacolo della nebbia che “inghiottisce” Genova [FOTO]

Una temperatura minima di +10°C, una massima di +17°C ma soprattutto un elevatissimo tasso di umidità relativa per tutta la giornata, con picchi del 100% quando la nebbia ha inghiottito la città: oggi a Genova il clima è condizionato dall’Anticiclone invernale, che determina lo scorrimento di masse d’aria calda sul mar Tirreno ancora freddo in questo periodo della stagione. E la nebbia, che nelle scorse ore ha avvolto anche la Versilia e poi persino Napoli, anche a Genova sta regalando scenari particolarmente affascinanti e suggestivi come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.