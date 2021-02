Meteo, improvvisa nebbia in Versilia: da Viareggio a Forte dei Marmi, sembra di essere in Pianura Padana [FOTO e VIDEO]

“Buon pomeriggio dalla Pianura Padana!”. Guardando le foto della gallery scorrevole in alto, sembra proprio di trovarsi in Pianura Padana, ma questi paesaggi avvolti da una fitta nebbia arrivano dalla Versilia, in Toscana. Da Viareggio e Forte dei Marmi (Lucca), le città sono state avvolte in un manto di nebbia, un fenomeno insolito per questa area che ha sorpreso la popolazione e regalato suggestive immagini, dei litorali e del porto con le barche ormeggiate (vedi video in fondo).

Si tratta di un particolare fenomeno atmosferico denominato ‘caligo‘ e accade quando i raggi del sole, a largo, scaldano la superficie del mare. Si forma così un denso vapore acqueo che, spinto dal vento, invade la costa, dove la temperatura è più fredda. Particolarmente suggestivo il risultato, con le coste ‘cancellate’ dalla vista di chi si trovata a poche centinaia di metri dal mare. Il fenomeno si è manifestato a partire dalla prime ore del pomeriggio di oggi dal golfo di La Spezia in Liguria passando per Massa-Carrara fino alla Versilia e a Viareggio.