Nessuna traccia dei quattro dispersi sul Monte Velino: tragicamente spariti nel nulla da 18 giorni

Sono ormai passate più di due settimane dall’evento tragico di quel 24 gennaio, quando una valanga ha travolto quattro escursionisti dei quali non si hanno più notizie. Si tratta di Tonino Durante, 60 anni, (noto commerciante di Avezzano), Valeria Mella di 25 anni di Avezzano (laureata in fisioterapia all’Università dell’Aquila), il fidanzato di Valeria, Gianmarco Degni di 26 anni, anche lui di Avezzano, figlio del titolare di un noto negozio di attrezzature sportive, e Gian Mauro Frabotta, 31 anni, anche lui di Avezzano, figlio del titolare di uno storico alimentari. Sono passate oltre due settimane senza alcuna novità nonostante la zona della sciagura, il Monte Velino, venga ancora oggi battuta palmo a palmo a piedi, dal cielo, con i migliori cani italiani, con la tecnologia più disparata e mai utilizzata sulla neve. E tutto questo nonostante a causa del maltempo ci siano state diverse battute d’arresto nelle ricerche. Uno sforzo immane, probabilmente mai visto in contesti simili: 300 volontari, di cui 100 professionisti provenienti dalle fila del Soccorso alpino e speleologico, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, vigili del fuoco, provenienti da più parti d’Italia. Eppure dei quattro amici nessuna traccia.