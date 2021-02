Meteo, lo spettacolo della neve ad Atene incanta anche Mika: “Panorama magico, sembrava Narnia” [FOTO e VIDEO]

“Ha nevicato per tutta la notte ma non mi sarei mai aspettato di svegliarmi e vedere l’Acropoli e la città di Atene coperte da oltre 30cm di neve. Sembrava Narnia. Un panorama magico e un enorme e bellissimo abbraccio durante questi tempi. Anche ai cani è piaciuto”. Con queste parole scritte in un post su Facebook, il celebre cantante libanese Mika ha descritto lo stupore di trovarsi ad ammirare una bellissima Atene ricoperta di neve.

Ieri, la tempesta Medea ha portato freddo e neve in Grecia, facendo piombare le temperature minime a -19°C nel nordovest del Paese. Anche Atene è finita sotto zero e imbiancata dalla neve. Anche Mika sembra aver apprezzato l’evento, divertendosi con i suoi cani tra la coltre bianca, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video seguenti.