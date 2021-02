La tempesta “Darcy” porta la neve nei Paesi Bassi: Eindhoven, Mierlo e Geldrop imbiancate [FOTO]

Rigide condizioni meteo invernali stanno interessando in queste ore l’Europa, a causa di una forte ondata di gelo scatenata dall’arrivo del Burian da est: una massa d’aria polare continentale dalla Russia settentrionale si sta spingendo in direzione ovest-sudovest.

Sta nevicando in queste ore nei Paesi Bassi, in aree che non vedevano fiocchi bianchi da circa 10 anni: nella gallery le immagini da Eindhoven, Mierlo e Geldrop.

Le condizioni meteo prettamente invernali dovrebbero registrarsi almeno fino al prossimo fine settimana: è stata diramata un’allerta meteo arancione per tutto il Paese, salvo l’area di Groningen e Friesland.

La tempesta, accompagnata da basse temperature e forti venti, è stata chiamata “Darcy” dal servizio meteorologico nazionale.

Nel corso del weekend, le precipitazioni nevose aumenteranno anche dalla Germania alla Danimarca, nel Mare del Nord e nel Regno Unito.