Maltempo, clamorosa nevicata in atto a Reggio Calabria: la città inizia ad imbiancarsi. Le FOTO in diretta

Nevica a Reggio Calabria, dove la temperatura è crollata a +3°C in riva al mare e a +2°C nei quartieri collinari del centro cittadino dove la neve che cade a fiocchi inizia a posarsi al suolo imbiancando tetti, automobili e strade. Una nevicata clamorosa, perchè Reggio Calabria è una città molto mite, ieri sera a quest’ora aveva ancora +13°C e ieri mattina aveva raggiunto addirittura i +17°C. Ma l’irruzione fredda è arrivata puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni meteo, nella giornata di San Valentino. La nevicata in atto sta interessando in modo più intenso le colline e le montagne reggine, in Aspromonte e in modo particolare sul versante nord/occidentale dove sorge Gambarie, particolarmente esposta a questo tipo di correnti e infatti immersa in questi minuti in una vera e propria bufera con -6°C. E se proprio oggi il ministro Speranza ha prorogato la chiusura delle piste da sci fino al 5 marzo anche in zona gialla, rendendo vana questa bella nevicata per gli impianti sciistici di Gambarie, resta il fascino della bellezza della neve che cade soffice dal cielo. Così, come per magia.

Attenzione perchè in riva allo Stretto i fenomeni nevosi continueranno per altre 12 ore, alternandosi a schiarite, quindi per tutta la notte e anche nella prima parte della mattinata di Lunedì 15 Febbraio. Non è da escludere che lo Stretto si risvegli in uno scenario polare, come già accaduto nelle scorse ore alle spiagge joniche del Salento. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: