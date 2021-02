Meteo, eccezionale nevicata in Arabia Saudita: dromedari ricoperti di soffici fiocchi di neve, incredibile effetto “dessert” nel deserto [FOTO e VIDEO]

Una tempesta invernale con condizioni di blizzard ha colpito ampie fasce del Medio Oriente, dall’Arabia Saudita fino a Siria, Libia e Libano, imbiancandole di neve. Parti dell’area hanno ricevuto la loro prima nevicata degli ultimi anni, che ha bloccato le strade e i centri di vaccinazione. Le immagini delle incredibili scene dei dromedari ricoperti di soffici fiocchi bianchi nel deserto, fuori dalla città di Tabuk, in Arabia Saudita, hanno fatto il giro del web (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La neve nell’area di montagna intorno a Tabuk non è inaudita ma rappresenta un forte contrasto con le condizioni secche e desertiche del resto dell’area. Residenti e turisti, alcuni anche dagli Emirati Arabi Uniti, hanno affollato l’area di montagna per godere dello spettacolo. Incredibile l’effetto creato dalla neve nel deserto: uno dei video in fondo all’articolo mostra una persona scavare nella sabbia per trovare sotto uno spesso di strato di neve, in quello che sembra un “dessert” nel deserto.

Nella Giordania settentrionale, invece, sono caduti 20cm di neve mentre rovesci nevosi hanno colpito anche la capitale Amman. Qui, le intense condizioni meteo hanno costretto a chiudere scuole e università e a sospendere il programma di vaccinazione contro SARS-CoV-2. Fino a 15cm di neve sono caduti in Siria, mentre la capitale Damasco è stata colpita dai suoi primi rovesci nevosi dell’anno. Anche nel vicino Israele ha nevicato, incluso a Gerusalemme. Parti di Turchia e Iraq hanno visto scene simili mentre in Libia, i residenti nell’estremo nord-est del Paese hanno sfruttato l’opportunità per inscenare battaglie a colpi di palle di neve e pupazzi di neve.