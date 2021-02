Incredibile nevicata in Corea del Sud: Seul sembra magica, coperta dalla neve [FOTO]

In Corea del Sud nevica ormai da giorni. La stagione invernale presenta spesso condizioni meteo per lo più fredde, se non gelide, con intense nevicate e temperature che molto spesso vanno sotto lo zero. Nella capitale, Seul, la temperatura minima di gennaio si è assestata ad una media di 1,5°C. Il primo mese dell’anno, inoltre, in Corea del Sud è quasi sempre prevalentemente nevoso, per via delle correnti che arrivano dalla Siberia. E febbraio non sarà da meno. I meteorologi hanno già emesso un avviso ulteriore di neve pesante per la capitale e la provincia circostante di Gyeonggi.