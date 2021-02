Amazon Prime Video e Netflix presentano le novità di febbraio: ecco cosa vedere questo mese

Con la pandemia di coronavirus, i lockdown, le chiusure ed il coprifuoco, in tantissimi si sono appassionati al mondo del cinema e, ancor di più, alle serie tv. Ecco quindi che in tanti ogni giorno vanno alla ricerca di nuovi contenuti da vedere. In attesa dell’uscita dei ‘sequel’ di serie tv come Lupin, il mese di febbraio offrirà contenuti interessanti sia per gli utenti Amazon, sia per quelli Netflix.

Le novità di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è pronto ad offrire nuovi contenuti ai suoi utenti, tra i più attesi c’è sicuramente la serie tv “Tutta colpa di Freud”, tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese, ma non solo. Scopriamo insieme le nuove uscite. Per quanto riguarda i film, su Amazon Prime Video spuntano 3 nuovi titoli davvero interessanti (basterà cliccare sul banner per la prova gratuita di 30 giorni):

Bliss, sarà disponibile dal 5 febbraio: si tratta di un film horror del 2019 che racconta la storia di un’artista che prova a ritrovare l’ispirazione facendo uso di sostanze allucinogene finendo però in un circolo vizioso in cui si intrecciano storie di sesso e omicidi;

Bastardi a mano armata, sarà disponibile dall’11 febbraio: si tratta di un film italiano con Marco Bocci, che racconta la storia di una famiglia dal momento in cui un uomo fa irruzione nella loro casa per impossessarsi di una vecchia refurtiva, prendendoli come ostaggi;

I care a lot, sarà disponibile dal 19 febbraio. Si tratta di un film dark comic thriller che racconta la storia di una tutrice legale che ruba i risparmi degli anziani a cui viene assegnata dal tribunale, con la complicità della sua amante. Una delle loro ‘vittime’, però, nasconde un segreto che cambierà tutto.

Amazon Prime Video ha in serbo anche importanti novità per quanto riguarda le serie tv. Scopriamo insieme le nuove uscite

Tutta Colpa di Freud (I stagione), disponibile dal 5 febbraio: una nuova serie tv tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese del 2014. La storia si concentrerà su uno psicanalista che, dopo il ritorno a casa delle figlie, adulte, ha bisogno di andare anche lui stesso dall’analista.

Soulmates (I stagione), disponibile dall’8 febbraio: si tratta di una serie di fantascienza, ambientata circa 15 anni nel futuro, in un mondo in cui una compagnia nota come Soul Connex ha sviluppato un test in grado di determinare in modo univoco la propria metà, il drama sci-fi racconta in ciascun episodio una storia a sé stante, seguendo quelle persone che decidono di fare il test per scoprire la propria anima gemella, sempre che questa abbia fatto il test a sua volta, e poi si ritrovano a dover decidere se inseguirla, provando a dare una risposta a una domanda vecchia quanto la storia dell’uomo: l’amore è una questione di destino o una scelta?

El Internado (The Boarding School), disponibile dal 19 febbraio: un’esclusiva Amazon che racconta di un collegio costruito nei pressi di un monastero, in un luogo difficile da raggiungere e sperduto tra le montagne.

Le novità Netflix

Anche Netflix (come vederlo senza smart tv?) a Febbraio ha in serbo tante novità per i suoi utenti. Scopriamo insieme i film:

“All my friends are dead”, disponibile dal 3 febbraio: un comedy horror polacco, ambientato nella vigilia di Capodanno, quando tutto è possibile.

“The Ying-Yang Master: Dream Of Eternity”, disponibile dal 4 febbraio: si tratta di un fantasy d’azione davvero interessante.

“L’ultimo paradiso”, “Little big women” e “Space sweepers”: disponibili dal 5 febbraio

“Gli spacciati” e “Notizie dal mondo”. In uscita nei giorni successivi anche “Tua per sempre”, “Il cammino di Xico”, “I care a lot” e “Pitta Kathalu”, saranno disponibili invece dal 10 febbraio.

Per quanto riguarda le Serie Tv, Netflix a febbraio lancia molte ‘prime stagioni’:

“L’estate in cui imparammo a volare”, ripreso dal romanzo “Firefly Lane” di Kristin Hannah,

“Run On”, con Im Si-wan e Shin Se-kyung, “

The Crew”,

“Dietro i suoi occhi”

“Lovestruck in the city”.

Per quanto riguarda i ‘sequel’, Netflix metterà a disposizione la continuazione di “H-Helena” e di “Mighty Express”.