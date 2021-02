Una nuova auto elettrica spopola in Cina e sfida Tesla: la Hong Guang Mini costa solo 3.700 euro

Una nuova auto elettrica cinese sta spopolando in Cina, superando le vendite della Tesla: si tratta della Hong Guang Mini EV, che durante lo scorso mese ha registrato il doppio di vendite rispetto all’auto di Elon Musk. Il veicolo, venduto per appena 3.700 euro, è prodotto dalla SAIC Motor, la principale casa automobilistica cinese.

L’auto è stata lanciata lo scorso anno, il modello base raggiunge una velocità massima di 100km/h (62mph) e può ospitare 4 persone.

“Il governo cinese è seriamente intenzionato a ridurre l’inquinamento e diventare il leader globale nell’adozione e nella promozione dell’innovazione dei veicoli elettrici“, ha dichiarato alla BBC Shaun Rein, amministratore delegato del China Market Research Group.

Va chiarito che le prestazioni e la durata della batteria delle Hong Guang Mini sono nettamente inferiori rispetto a quelle delle Tesla, ma il prezzo estremamente basso e la sua convenienza sono riuscite a conquistare il mercato cinese.

Il modello più popolare è quello più economico, venduto a circa 3.700 euro, ma la casa automobilistica ha prodotto anche una vettura dotata di aria condizionata, venduta a circa 4mila euro.

Durante la seconda metà del 2020 la Hong Guang Mini EV ha venduto circa 112mila veicoli, classificandosi al 2° posto dietro la Tesla Model 3, prodotte a Shanghai.

La Hong Guang Mini potrebbe approdare anche in altri mercati, oltre a quello cinese, tra cui quello europeo anche se al momento non ci sono certezze in merito.