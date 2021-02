Nuvole di sabbia sull’Europa meridionale: rilevati “alti livelli di concentrazioni di polveri PM10”

Nubi di sabbia provenienti dal Sahara hanno raggiunto negli ultimi giorni parte dell’Europa meridionale determinando un picco dell’inquinamento dell’aria.

Le nubi “hanno portato alti livelli di concentrazioni di polveri PM10“, ha affermato Mark Parrington del programma europeo Copernicus di osservazione satellitare della terra. “Abbiamo osservato i valori della qualità dell’aria abbassarsi in maniera significativa nelle regioni colpite“, tra cui, in particolare Barcellona e Marsiglia.

Secondi le rilevazioni Copernicus sono stati registrati dei picchi di concentrazione di PM10 pari a circa 50 microgrammi per metro cubo a Marsiglia e Lione e pari a 60 microgrammi per metro cubo a Barcellona.

Sabato scorso nel Sud della Francia il cielo si è colorato di giallo e grandi quantità di polveri si sono depositate a terra.

La sabbia in questione proviene dalle tempeste in Algeria e può aggravare i problemi respiratori degli esseri umani, ha precisato Copernicus, aggiungendo che possono anche avere un impatto sui trasporti aerei e ridurre la capacità dei pannelli solari.