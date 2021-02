La ‘magia’ di oceani, laghi, fiumi e specchi d’acqua immortalata dai fotografi subacquei di tutto il mondo [FOTO]

L’ambiente è sempre più al centro delle politiche internazionali. Dopo secoli di azione e modellazione da parte dell’uomo di quasi tutto ciò che lo circonda, siamo consapevoli oggi che puntare sul ritorno alla natura significa assicurarsi un futuro più prospero. Per sensibilizzare sul tema e sull’importanza della salvaguardia ambientale, cosa può essere meglio di una foto? O di centinaia di foto? Nella gallery fotografica scorrevole in alto abbiamo riportato le immagini che hanno vinto l’Underwater Photographer of the Year, un concorso annuale, con sede nel Regno Unito, che celebra la fotografia sotto la superficie dell’oceano, laghi, fiumi e persino piscine. Consigliamo ai nostri lettori di scorrere la gallery: sarà come addentrarsi nelle profondità di oceani o di semplici specchi d’acqua, restando incantanti dai contrasti, dai colori e dall’energia emanata da ogni singola foto.