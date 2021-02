Oggi passeggiata spaziale per gli astronauti NASA Kate Rubins e Victor Glover: è la 235ª EVA [VIDEO LIVE]

Passeggiata spaziale in corso: gli astronauti NASA Kate Rubins e Victor Glover stanno eseguendo un’attività extraveicolare (EVA) della durata di 6,5 ore fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, iniziata alle 12:30 ora italiana.

Rubins e Glover assembleranno e installeranno kit di modifica per i prossimi potenziamenti dei pannelli solari della ISS. Una seconda passeggiata spaziale il 5 marzo coinvolgerà Rubins e l’astronauta JAXA Soichi Noguchi per lo sfiato dell’ammoniaca dal sistema Early Ammonia System della Stazione, parte del sistema di raffreddamento, tra le altre attività.

Gli ingegneri di volo della NASA Kate Rubins e Victor Glover, così come l’astronauta Soichi Noguchi JAXA, saranno i protagonisti delle prossime passeggiate spaziali, che saranno la 235ª e la 236ª EVA nella storia della ISS.

Oggi Rubins e Glover sono usciti dalla Stazione spaziale per iniziare ad assemblare e installare i kit di modifica necessari per il potenziamento dei pannelli solari: quelli attuali funzionano bene, ma hanno iniziato a mostrare segni di degrado, come atteso, poiché sono stati progettati per una durata di servizio di 15 anni. La prima coppia di pannelli solari è stata installata nel dicembre 2000 e alimenta la stazione da oltre 20 anni. Entro la fine dell’anno i nuovi pannelli solari saranno posizionati di fronte a 6 di quelli attuali, aumentando la potenza totale disponibile da 160 kilowatt a 215 kilowatt. Rubins è il membro dell’equipaggio extraveicolare 1 (EV 1) che indossa strisce rosse. Glover è il membro dell’equipaggio extraveicolare 2 (EV 2) e indossa una tuta senza strisce.

Venerdì 5 marzo, Rubins e Noguchi si avventureranno fuori dall’avamposto orbitante per rilasciare l’ammoniaca dal sistema Early Ammonia e completare diversi altri compiti. La coppia installerà un “rinforzo” sulla copertura termica della camera d’equilibrio Quest per evitare fuoriuscite quando il portellone viene aperto. Glover ha iniziato ad affrontare questo problema durante una precedente passeggiata nello spazio installando un magnete più potente per mantenere chiuso il coperchio. L’equipaggio inoltre rimuoverà e sostituirà un elemento ricetrasmettitore video wireless. Rubins sarà EV 1 e Noguchi EV 2.

Queste passeggiate spaziali sono la 3ª e la 4ª nella carriera di Rubins. Glover ha condotto 2 passeggiate spaziali come parte di questa spedizione, rendendo la passeggiata del 28 febbraio la 3ª della sua carriera. La passeggiata spaziale del 5 marzo sarà la 4ª nella carriera di Noguchi.

Nel novembre 2020, la Stazione Spaziale Internazionale ha superato il traguardo di 20 anni di presenza umana continua, offrendo opportunità per ricerche uniche e dimostrazioni tecnologiche che aiutano a prepararsi nell’ottica di missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte e anche a migliorare la vita sulla Terra. In quel periodo, 242 persone provenienti da 19 Paesi hanno visitato il laboratorio orbitante che ha ospitato quasi 3.000 studi ed esperimenti di ricercatori di 108 Paesi.

Di seguito le immagini fornite dalla NASA della passeggiata spaziale in corso: