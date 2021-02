Meteo, continua l’eccezionale ondata di caldo con punte di +24°C al Nord-Est: +23°C a Treviso e Pordenone, +22°C a Milano e Firenze

Altra giornata infuocata quella di oggi in Italia a causa dell’ondata di caldo in atto. Le temperature più alte, come ieri, si registrano al Nord-Est: raggiunti picchi di +24°C in Friuli Venezia Giulia, Veneto ma anche Toscana e Campania, +23°C in Sardegna, Lazio e Lombardia, +22°C in Piemonte e Sicilia. Oltre alle temperature massime, colpiscono anche i valori minimi registrati oggi nelle regioni nordorientali: ci sono stati +12°C a Bassano del Grappa, +11°C a Trieste, Udine, +10°C a Venezia, +8°C a Verona, +7°C a Pordenone, Gorizia, valori sicuramente anomali per questo periodo dell’anno, quando dovrebbero essere intorno allo zero, e più tipici di periodi come giugno o settembre.

Intanto, ecco le temperature massime registrate oggi, giovedì 25 febbraio 2021, in alcune località italiane:

+24°C a Legnago, Vicchio, San Vito al Tagliamento

a Legnago, Vicchio, San Vito al Tagliamento +23°C a Mantova, Treviso, Pordenone, Gorizia, Benevento, Frosinone, Borore, Fontana Liri, Fontignano, Bassano del Grappa, Brugnera, Cividale del Friuli

a Mantova, Treviso, Pordenone, Gorizia, Benevento, Frosinone, Borore, Fontana Liri, Fontignano, Bassano del Grappa, Brugnera, Cividale del Friuli +22°C a Milano, Firenze, Udine, Vicenza, Novara, Monza, Enna, Prato

a Milano, Firenze, Udine, Vicenza, Novara, Monza, Enna, Prato +21°C a Roma, Torino, Verona, Ferrara, Avellino, Ravenna, Tivoli, Jesi, Casale Monferrato

a Roma, Torino, Verona, Ferrara, Avellino, Ravenna, Tivoli, Jesi, Casale Monferrato +20°C a Catania, Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Siracusa, Caltanissetta, Caltagirone, Caserta, Lecce, L’Aquila, Cesena, Carpi, Aosta

a Catania, Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Siracusa, Caltanissetta, Caltagirone, Caserta, Lecce, L’Aquila, Cesena, Carpi, Aosta +19°C a Napoli, Venezia, Belluno, Sassari, Taranto, Campobasso, Macerata, Rimini, Piacenza, Lodi

a Napoli, Venezia, Belluno, Sassari, Taranto, Campobasso, Macerata, Rimini, Piacenza, Lodi +18°C a Palermo, Cagliari, Trento, Bolzano

a Palermo, Cagliari, Trento, Bolzano +17°C a Genova, La Spezia, Bari, Pescara, Ancona

Anche domani, venerdì 26 febbraio, sarà una giornata molto calda, con punte di +22-25°C al Nord e valori diffusi di almeno +20°C in gran parte d’Italia.