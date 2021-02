Meteo, ondata di calore in Cina: +26°C a Shanghai, è il fine febbraio più caldo dal 1921

Un’eccezionale ondata di caldo sta interessando l’Asia orientale, stabilendo nuovi record di temperatura in Cina e Corea del Sud. Secondo i registri meteorologici cittadini, la temperatura massima raggiunta ieri a Shanghai ha segnato +26,2°C, facendone cosi’ la giornata di fine febbraio piu’ calda mai registrata nella metropoli cinese dal 27 febbraio 1921, quando si raggiunsero +28,5°C.

Grazie al clima primaverile, a Shanghai sono gia’ sbocciati i fiori di ciliegio, con una decina di giorni di anticipo sulla stagione di fioritura. A causa delle alte temperature, i residenti indossano già magliette a maniche corte, con ben quattro mesi di anticipo rispetto all’arrivo dell’estate, anche se solo temporaneamente.

Oggi a Shanghai e’ prevista una giornata nuvolosa e ventosa, con temperature comprese tra +8 °C e +12°C. Da domani in citta’ si prevede invece tempo nuvoloso e piovoso per quasi tutto il resto della settimana. “Per favore, indossate i cappotti che avete appena tolto“, ha raccomandato il servizio meteorologico in un avviso rivolto ai residenti.