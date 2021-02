Meteo, storica ondata di freddo in Egitto: forti venti, neve e ghiaccio fin sulle coste [FOTO]

Insolite condizioni meteorologiche colpiscono l’Egitto da alcuni giorni, con basse temperature, pioggia gelata, forti venti, nubi dense e foschia in varie parti del Paese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’Autorità Meteorologica Egiziana (EMA) ha condiviso le immagini di varie aree del Paese coperte dalla neve e aree costiere colpite da ghiaccio e neve mista a pioggia. L’EMA riporta pioggia gelata anche ad Alessandria, Beheira e Port Said.

Le temperature minime registrate oggi sono basse, considerato che il Paese gode di inverni miti. Oggi, giovedì 18 febbraio, sono stati registrati: -1°C al Saint Catherine Airport, +7°C a Port Said, +8°C ad Alessandria, Luxor, +9°C al Cairo, +12°C a Sharm El-Sheikh.

Anche se l’ondata di freddo non ha avuto un particolare impatto sul traffico stradale, sono stati chiusi una serie di porti a Hurghada e Sharm El-Sheikh e le attività di pesca sono state sospese in via precauzionale. Le autorità hanno esortato i cittadini ad essere prudenti fin quando l’ondata di freddo non terminerà nella giornata di domani, venerdì 19 febbraio, ad indossare indumenti pesanti e ha invitato le persone con problemi respiratori a restare a casa.

L’ondata di freddo in Egitto è causata da una depressione proveniente da Cipro. Emblematica la mappa con le anomalie termiche della scorsa notte in Europa e nel Mediterraneo: proprio in Egitto abbiamo valori di oltre 10°C inferiori alla norma del periodo: