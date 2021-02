Ondata di freddo in Grecia, risveglio insolito ad Atene: “Medea” porta la neve, Acropoli imbiancata [FOTO]

L’ondata di freddo che ha colpito tutta l’Europa meridionale e che in Grecia è stata chiamata “Medea” ha portato a un insolito risveglio per gli ateniesi: l’Acropoli questa mattina era totalmente imbiancata.

I mezzi spazzaneve non sono abbastanza per ripulire tutte le strade di Atene, e il traffico quindi oggi è molto rallentato. La principale autostrada che collega Atene a Salonicco è chiusa da ieri sera per evitare gli ingorghi.

Nel nordovest del Paese si sono registrate temperature minime di -19°C e i forti venti, con raffiche di oltre 100 km/h, tanto che le navi che collegano Atene alle isole dell’Egeo sono state costrette a restare in porto.

Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di ridurre al minimo gli spostamenti.