Meteo, ondata di gelo in Polonia: il Mar Baltico congela davanti alla città di Miedzyzdroje, forti blizzard nel sud del Paese [FOTO]

L’ondata di gelo in atto in Europa ha portato temperature fino a -22°C in Polonia oggi, lunedì 15 febbraio, con Varsavia che ha raggiunto i -7°C. Per via del gelo, il Mar Baltico si è congelato davanti alla città di Miedzyzdroje, nella parte settentrionale dello stato (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il crollo delle temperature, che dura da giorni, ha ricoperto il mare di uno strato di ghiaccio in prossimità della costa.

In tutta la provincia di Podkarpackie, nella Polonia meridionale, forti blizzard hanno reso difficoltosa la circolazione sulle strade, ricoprendo l’area di neve.