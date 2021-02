Ondata di gelo in Sardegna: temperature sotto 0°C e rischio ghiaccio sul Gennargentu

La Sardegna si trova all’interno un vortice di aria asciutta polare che sta attraversando il Mediterraneo: lo precisa il settore meteo dell’Arpas, l’agenzia per l’ambiente della Regione.

Le condizioni meteo avverse continueranno a registrarsi fino a martedì, con temperature sotto zero nelle ore notturne.

Viene segnalato rischio ghiaccio nei passi “Corre ‘e Boi”, “Janna Silana” e “Tascusi’, nel massiccio del Gennargentu, in provincia di Nuoro.

