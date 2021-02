Palermo: controlli antidroga, 7 arresti e 14 kg di hashish sequestrati

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Sono sette le persone arrestate e sei quelle denunciate nell’ultima settimana dai carabinieri a Palermo e provincia per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona del Villaggio Santa Rosalia i militari hanno sequestrato quasi 14 chili di hashish, suddivisi in panetti, scoperti in un appartamento abbandonato anche grazie al fiuto del cane antidroga Ron. Sequestrato anche denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio per circa 2mila euro.