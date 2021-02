Enorme palla di fuoco trasforma la notte in giorno in Turchia: il cielo si colora di verde, le spettacolari immagini [FOTO e VIDEO]

Il cielo della Turchia si è illuminato a giorno alle ore 22:57 di oggi, sabato 27 febbraio, a causa di un luminosissimo bolide. Migliaia di utenti sui social media stanno condividendo le immagini della palla di fuoco che solca il cielo, illuminandolo di verde (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La palla di fuoco è stata catturata dalle telecamere in molte province, in particolare Trebisonda e Giresun, nella regione del Mar Nero orientale ma anche in quasi tutte le province a est di Ankara. La meteora è bruciata in un punto sconosciuto pochi secondi dopo essere entrata nell’atmosfera.